Португалец Пепе подошёл к судьям после сенсационного поражения от Марокко в 1/4 ЧМ-2022

Защитник сборной Португалии Пепе после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира остался недоволен работой судейской бригады во главе с Факундо Тельо. 39-летний футболист подошёл по окончании матча к судьям и высказал им претензии по поводу их работы.

Единственный гол в матче на 42-й минуте записал на свой счёт нападающий Юссуф Эн-Несири. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. На этой стадии она сыграет с победителем пары Англия — Франция. Их матч состоится сегодня, 10 декабря, и начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря.

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