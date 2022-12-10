Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалец Пепе подошёл к судьям после сенсационного поражения от Марокко в 1/4 ЧМ-2022

Португалец Пепе подошёл к судьям после сенсационного поражения от Марокко в 1/4 ЧМ-2022
Комментарии

Защитник сборной Португалии Пепе после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира остался недоволен работой судейской бригады во главе с Факундо Тельо. 39-летний футболист подошёл по окончании матча к судьям и высказал им претензии по поводу их работы.

Единственный гол в матче на 42-й минуте записал на свой счёт нападающий Юссуф Эн-Несири. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. На этой стадии она сыграет с победителем пары Англия — Франция. Их матч состоится сегодня, 10 декабря, и начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Финальный матч чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря.

Конец эпохи Роналду. Португалия в слезах вылетела с ЧМ от невероятной сборной Марокко! Конец эпохи Роналду. Португалия в слезах вылетела с ЧМ от невероятной сборной Марокко!
Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022