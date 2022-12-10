Марокканские болельщики заполонили улицы столицы страны после выхода в 1/2 финала ЧМ-2022

Болельщики сборной Марокко эмоционально празднуют выход своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира. Огромное число фанатов собралось в столице государства городе Рабат, чтобы отпраздновать победу сборной по футболу над Португалией (1:0) в матче четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.
Болельщики Марокко празднуют выход в полуфинал чемпионата мира. Видеоролик:
Напомним, Марокко — первая африканская страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира. Ранее трижды команды Африки доходили до стадии четвертьфинала, и все три раза никто не сумел одолеть своего соперника. В 1990 году Камерун уступил Англии в дополнительное время (2:3), в 2002 году Сенегал проиграл Турции в овертаймах, а в 2010 году Гана в серии пенальти не сумела взять верх над Уругваем — 2:4.
- 10 декабря 2022
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