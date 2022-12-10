Англия — Франция: стартовые составы команд на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стартовые составы команд:



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.



Франция: Льорис, Кунде, Юпамекано, Варан, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.



В своей группе сборная Англии сумела опередить США, Иран и Уэльс. На стадии 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта разгромили Сенегал со счётом 3:0. Сборная Франции также стала победителем своей группы, опередив Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 финала «трёхцветные» уверенно обыграли Польшу – 3:1.