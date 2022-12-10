Защитник сборной Португалии Пепе обвинил арбитров в высокомерии после матча с Марокко

Центральный защитник сборной Португалии Пепе высказался о поражении от Марокко (0:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира, а также поделился мнением об аргентинской бригаде арбитров, обслуживавших встречу, во главе с Факундо Тельо.

«Марокко повезло забить гол. Я горжусь своими товарищами по команде. Мы много сделали, чтобы попытаться выиграть матч.

Я не видел момента, когда могли назначить пенальти за фол на Бруну Фернандеше. У нас была возможность выиграть этот чемпионат мира. После матча у нас было ощущение, что судейская бригада проявляла высокомерие. Аргентина станет чемпионом! В этой игре было пять аргентинских судей! Что ещё я могу сказать… Посмотрим, что будет», — приводит слова Пепе издание A Bola.