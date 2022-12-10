Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Англия — Франция в четвертьфинале ЧМ-2022

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Англия — Франция в четвертьфинале ЧМ-2022
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что сборные Франции и Англии проведут хороший матч в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

«От матча Англия — Франция много ожиданий. Хотелось бы, чтобы игра была яркой. Не нужно забывать, что у них давнее принципиальное соперничество. Мне кажется, будет очень хорошая игра. Понятно, что все играют от обороны: боятся совершить роковую ошибку, которую сложно будет исправить. Поэтому и начался не очень интересный футбол в плей-офф», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря. Начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мбаппе разрушает мифы. Каким будет матч Франция — Англия в 1/4 финала Мбаппе разрушает мифы. Каким будет матч Франция — Англия в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022