Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Англия — Франция в четвертьфинале ЧМ-2022
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что сборные Франции и Англии проведут хороший матч в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
«От матча Англия — Франция много ожиданий. Хотелось бы, чтобы игра была яркой. Не нужно забывать, что у них давнее принципиальное соперничество. Мне кажется, будет очень хорошая игра. Понятно, что все играют от обороны: боятся совершить роковую ошибку, которую сложно будет исправить. Поэтому и начался не очень интересный футбол в плей-офф», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря. Начало – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:24
-
18:20
Партнерский контент