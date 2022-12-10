Пирс Морган: сборная Марокко была великолепна

Журналист Пирс Морган, который недавно взял интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировал победу Марокко над Португалией в матче четвертьфинала ЧМ-2022.

«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И вполне заслуженно – сегодня они были великолепны. Сборная Марокко была полна энергии, сильна в обороне и опасна в контратаках», — написал Морган в «Твиттере». После первого тайма он писал: «Интересно, как долго Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?»

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал ЧМ-2022. Она стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал мундиаля.