Пирс Морган: сборная Марокко была великолепна
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Журналист Пирс Морган, который недавно взял интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировал победу Марокко над Португалией в матче четвертьфинала ЧМ-2022.
«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И вполне заслуженно – сегодня они были великолепны. Сборная Марокко была полна энергии, сильна в обороне и опасна в контратаках», — написал Морган в «Твиттере». После первого тайма он писал: «Интересно, как долго Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?»
Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал ЧМ-2022. Она стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал мундиаля.
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