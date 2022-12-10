Жена Криштиану Роналду раскритиковала главного тренера Португалии после вылета с ЧМ

Джорджина Родригес, жена нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша за решение оставить форварда на скамейке запасных перед матчем с Марокко, который в итоге завершился поражением португальцев — 0:1.

«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения! Тот самый, который, когда ты вошёл в игру, увидел, как всё изменилось, но было уже слишком поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, своё самое сильное оружие. Нельзя и заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь даёт нам уроки. Сегодня мы не проиграли, мы научились. Криштиану, мы восхищаемся тобой», — написала Джорджина на своей странице в социальных сетях.