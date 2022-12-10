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Бруно Фернандеш раскритиковал работу арбитров в матче с Марокко

Бруно Фернандеш раскритиковал работу арбитров в матче с Марокко
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш пожаловался на судейство в матче с Марокко.

«Это странно, что в соревновании нет португальских судей, но есть аргентинские. Их национальная команда продолжает принимать участие в турнире. Наши судьи обслуживают матчи Лиги чемпионов и обладают достаточным уровнем, а их арбитры не привыкли к матчам такого уровня. Они не приспособлены к темпу. В первом тайме на мне был явный пенальти. Я никогда в жизни не позволил бы себе упасть, когда я один перед вратарём», — приводит слова Бруну Record.

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал ЧМ-2022. Она стала первой африканской командой, сумевшей выйти в полуфинал мундиаля. Соперник Марокко определится в матче Англия — Франция.

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