Дмитрий Медведев — о ЧМ: классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился мнением об идеальном, с его точки зрения, финале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко», — написал Медведев на своей официальной странице в социальных сетях.

Сборная Аргентины на стадии 1/4 финала турнира обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышла в полуфинал, где сыграет с Хорватией, ранее обыгравшей Бразилию благодаря 11-метровым ударам (4:2). Марокко в 1/4 финала обыграло Португалию (1:0) и в полуфинале сыграет с победителем пары Англия — Франция. Финал мирового первенства состоится 18 декабря.

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