«Такой нынешний футбол». Червиченко — о победе Марокко в матче с Португалией на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной Марокко в матче с Португалией на ЧМ-2022.
«Чемпионат мира в Катаре показывает силу одного забитого мяча. Команда, имеющая минимальный перевес, потом может его удержать или удачно сыграть на контратаках. Марокко — весомая сенсация нынешнего ЧМ. Победа Саудовской Аравии над Аргентиной — прикольно. Японцы с Южной Кореей — тоже неплохо. Но выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — это прилично. Ещё и впервые африканская сборная дошла так далеко. Вполне возможно, что в итоге окажутся с бронзовыми медалями.
Надо отметить, что у сборной Марокко неплохие игроки — они хорошо играют. Могли и удвоить счёт в конце матча — в таком случае вообще были бы похороны. Но и везло им в некоторых ситуациях: например, когда Пепе с трёх метров не забил головой. Такой нынешний футбол», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 декабря 2022
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