Англия — Франция: Тчуамени открыл счёт дальним ударом на 17-й минуте встречи

Сегодня, 10 декабря, проходит заключительный матч 1 /4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Англии и Франции. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте французы убежали в контратаку. После серии передач полузащитник Орельен Тчуамени решился на удар с 25 метров и поразил ворота Джордана Пикфорда — 1:0. Голевая передача на счету Антуана Гризманна.

В своей группе сборная Англии сумела опередить США, Иран и Уэльс. На стадии 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта разгромили Сенегал со счётом 3:0. Сборная Франции также стала победителем своей группы, опередив Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 финала «трёхцветные» уверенно обыграли Польшу – 3:1.