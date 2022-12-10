Защитник Марокко поцеловал голову Пепе после промаха португальца на 90+7-й минуте матча ЧМ
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Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик поцеловал голову португальского визави Пепе после того, как тот не реализовал свой момент на 90+7-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира. Сборная Марокко в этой встрече победила с минимальным счётом и вышла в полуфинал турнира.
Напомним, Пепе после матча остался недоволен тем фактом, что их встречу с Марокко обслуживал судья из Аргентины Факундо Тельо.
Марокко впервые в своей истории вышло в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы в полуфинале турнира сыграют с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч состоится 18 декабря.
Болельщики Марокко празднуют выход в полуфинал чемпионата мира. Видеоролик:
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