Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Марокко поцеловал голову Пепе после промаха португальца на 90+7-й минуте матча ЧМ

Защитник Марокко поцеловал голову Пепе после промаха португальца на 90+7-й минуте матча ЧМ
Комментарии

Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик поцеловал голову португальского визави Пепе после того, как тот не реализовал свой момент на 90+7-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира. Сборная Марокко в этой встрече победила с минимальным счётом и вышла в полуфинал турнира.

Напомним, Пепе после матча остался недоволен тем фактом, что их встречу с Марокко обслуживал судья из Аргентины Факундо Тельо.

Марокко впервые в своей истории вышло в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы в полуфинале турнира сыграют с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч состоится 18 декабря.

Болельщики Марокко празднуют выход в полуфинал чемпионата мира. Видеоролик:

Конец эпохи Роналду. Португалия в слезах вылетела с ЧМ от невероятной сборной Марокко! Конец эпохи Роналду. Португалия в слезах вылетела с ЧМ от невероятной сборной Марокко!
Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле Реакция Роналду бесценна. Форвард Марокко забил Португалии в его стиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022