Защитник Марокко поцеловал голову Пепе после промаха португальца на 90+7-й минуте матча ЧМ

Защитник сборной Марокко Джавад Эль-Ямик поцеловал голову португальского визави Пепе после того, как тот не реализовал свой момент на 90+7-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира. Сборная Марокко в этой встрече победила с минимальным счётом и вышла в полуфинал турнира.

Напомним, Пепе после матча остался недоволен тем фактом, что их встречу с Марокко обслуживал судья из Аргентины Факундо Тельо.

Марокко впервые в своей истории вышло в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы в полуфинале турнира сыграют с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч состоится 18 декабря.

Болельщики Марокко празднуют выход в полуфинал чемпионата мира. Видеоролик: