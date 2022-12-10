Пепе упомянул Месси при критике арбитров матча Марокко — Португалия на ЧМ-2022
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Защитник сборной Португалии Пепе раскритиковал назначение аргентинского арбитра на игру четвертьфинала чемпионата мира с Марокко (0:1). 39-летний футболист в своей речи упомянул и нападающего аргентинцев Лионеля Месси.
«Я собираюсь это сказать. Недопустимо, чтобы аргентинский арбитр работал на нашей игре. После того, что произошло вчера, когда Месси заговорил, вся Аргентина заговорила, судья пришёл сюда», — приводит слова Пепе The Telegraph.
Сборная Аргентины вчера, 9 декабря, в серии пенальти обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионат мира, где сыграет с командой Хорватии. Сборная Марокко в другом полуфинале встретится с победителем пары Англия — Франция.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал. Видеоролик:
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