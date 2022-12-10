Англия — Франция: французы ведут по итогам первого тайма благодаря голу Тчуамени

Сегодня, 10 декабря, проходит заключительный матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Англии и Франции. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Французская сборная вышла вперёд на 17-й минуте встречи: после долгой перепасовки мяч оказался в ногах полузащитника Орельена Тчуамени, который решился на мощный удар низом с 25 метров — 1:0, голевая передача на счету Антуана Гризманна. На 25-й минуте судьи могли назначить пенальти за фол на Гарри Кейне, но после проверки повтора эпизода судьи приняли решение не засчитывать нарушение. В оставшееся время команды обменялись опасными атаками, но довести их до гола не сумели.
Победитель этой встречи в полуфинале сыграет со сборной Марокко. Матч состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.
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