Пепе сломал руку во время матча с Марокко
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Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» проходил матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.
39-летний защитник сборной Португалии Пепе завершил матч с Марокко переломом локтевой кости и кости левого предплечья. Защитник получил травму в конце игры, ставшей для Португалии последней на ЧМ-2022. Перелом Пепе подтвердился после прохождения анализов в больнице Дохи, сообщает Globo.
Сборная Португалии вылетела с ЧМ-2022, а Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины.
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