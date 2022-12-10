Пепе сломал руку во время матча с Марокко

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» проходил матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

39-летний защитник сборной Португалии Пепе завершил матч с Марокко переломом локтевой кости и кости левого предплечья. Защитник получил травму в конце игры, ставшей для Португалии последней на ЧМ-2022. Перелом Пепе подтвердился после прохождения анализов в больнице Дохи, сообщает Globo.

Сборная Португалии вылетела с ЧМ-2022, а Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины.