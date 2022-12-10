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Англия — Франция: Кейн сравнял счёт с пенальти на 54-й минуте

Англия — Франция: Кейн сравнял счёт с пенальти на 54-й минуте
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Сегодня, 10 декабря, проходит заключительный матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Англии и Франции. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте англичане заработали пенальти за фол Орельена Тчуамени на вингере Букайо Саке. На 54-й минуте к точке подошёл Гарри Кейн, который после долгой паузы уверенно переиграл Уго Льориса и сравнял счёт — 1:1.

В своей группе сборная Англии сумела опередить США, Иран и Уэльс. На стадии 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта разгромили Сенегал со счётом 3:0. Сборная Франции также стала победителем своей группы, опередив Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 финала «трёхцветные» уверенно обыграли Польшу – 3:1.

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