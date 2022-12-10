Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную Англии

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Франции. По ходу встречи нападающий «трёх львов» Гарри Кейн сумел забить гол и сравняться в списке лучших бомбардиров национальной команды с Уэйном Руни – теперь у обоих форвардов по 53 гола.

Гарри Кейн забил гол в ворота французов с пенальти на 54-й минуте встречи, что помогло его команде сравнять счёт. Английский нападающий выждал долгую паузу, после которой уверенно переиграл с точки голкипера Уго Льориса.

Для Кейна это второй гол на чемпионате мира в Катаре. Ранее форвард забивал в ворота Сенегала, а его команда выиграла со счётом 3:0. Также на счету 29-летнего нападающего три результативные передачи.