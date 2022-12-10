Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную Англии

Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную Англии
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Англии и Франции. По ходу встречи нападающий «трёх львов» Гарри Кейн сумел забить гол и сравняться в списке лучших бомбардиров национальной команды с Уэйном Руни – теперь у обоих форвардов по 53 гола.

Гарри Кейн забил гол в ворота французов с пенальти на 54-й минуте встречи, что помогло его команде сравнять счёт. Английский нападающий выждал долгую паузу, после которой уверенно переиграл с точки голкипера Уго Льориса.

Для Кейна это второй гол на чемпионате мира в Катаре. Ранее форвард забивал в ворота Сенегала, а его команда выиграла со счётом 3:0. Также на счету 29-летнего нападающего три результативные передачи.

Более полувека без наград. Кто помогал сборной Англии в борьбе за золото тогда и сейчас? Более полувека без наград. Кто помогал сборной Англии в борьбе за золото тогда и сейчас?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022