Канчельскис предположил, что Роналду больше не захочет выступать за сборную Португалии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной после вылета с чемпионата мира. Португальцы в четвертьфинале проиграли Марокко (0:1).
«Мне кажется, Роналду закончит карьеру в сборной Португалии. Всё-таки у него уже возраст не тот. Он же не может играть до 50 лет в сборной. Был один такой редкий случай: Стэнли Мэтьюз играл за сборную Англии до 50 лет. Но это исключение.
Роналду всё равно молодец. Я думаю, что он и сам уже не захочет играть за сборную, даже если ему будут предлагать. Роналду многое сделал для Португалии. Теперь его должны проводить с почётом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии. Видеоролик:
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