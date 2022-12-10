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Канчельскис предположил, что Роналду больше не захочет выступать за сборную Португалии

Канчельскис предположил, что Роналду больше не захочет выступать за сборную Португалии
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной после вылета с чемпионата мира. Португальцы в четвертьфинале проиграли Марокко (0:1).

«Мне кажется, Роналду закончит карьеру в сборной Португалии. Всё-таки у него уже возраст не тот. Он же не может играть до 50 лет в сборной. Был один такой редкий случай: Стэнли Мэтьюз играл за сборную Англии до 50 лет. Но это исключение.

Роналду всё равно молодец. Я думаю, что он и сам уже не захочет играть за сборную, даже если ему будут предлагать. Роналду многое сделал для Португалии. Теперь его должны проводить с почётом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии. Видеоролик:

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