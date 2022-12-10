Тренер Марокко Реграги: деньги не могут победить страсть и веру. Мы Рокки Бальбоа этого ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил игру своей команды на ЧМ-2022.

«Мы команда, которую все любят, с талантом, качеством. Деньги не могут победить страсть и веру. Это не чудо, это работа: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия – мы пропустили лишь раз. Весь наш континент рад за нас. Мы Рокки Бальбоа этого турнира благодаря нашему духу.



Мы приехали сюда не для того, чтобы сыграть три игры. Тому, кто пришёл за этим, не было места в этой команде. Если мы будем верить и мечтать, мы сможем донести великое послание, которое хотим передать», – приводит слова специалиста Record.

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счётом 1:0. Соперник марокканцев по полуфиналу определится в матче Англия — Франция.