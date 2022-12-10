Англия — Франция: Жиру вывел французов вперёд на 78-й минуте

Сегодня, 10 декабря, проходит заключительный матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Англии и Франции. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Вилтона Сампайо прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 78-й минуте французы завладели мячом на половине поля соперника. После заброса с левого фланга от Антуана Гризманна нападающий Оливье Жиру головой уверенно переиграл оппонентов в воздухе — 2:1.
В своей группе сборная Англии сумела опередить США, Иран и Уэльс. На стадии 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта разгромили Сенегал со счётом 3:0. Сборная Франции также стала победителем своей группы, опередив Австралию, Тунис и Данию. В 1/8 финала «трёхцветные» уверенно обыграли Польшу – 3:1.
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