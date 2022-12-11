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Фото: реакция Мбаппе на промах Кейна с пенальти в матче Англия — Франция

Фото: реакция Мбаппе на промах Кейна с пенальти в матче Англия — Франция
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сдержал эмоций от промаха англичанина Гарри Кейна с пенальти в концовке матча четвертьфинала чемпионата мира.

29-летний Кейн в матче с Францией (1:2) дважды подходил к исполнению пенальти. Первую попытку он реализовал, но вот во время второй отправил мяч выше ворот Уго Льориса. Этот эпизод произошёл в концовке встречи и не позволил англичанам сравнять счёт.

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Марокко. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:

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