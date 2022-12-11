Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу
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Завершились матчи четвертьфинала чемпионата мира — 2022. Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию (1:0), а Франция добыла победу в игре со сборной Англии (2:1). Стало известно расписание матчей полуфинала ЧМ-2022. Ранее Аргентине удалось переиграть Нидерланды, а хорваты добыли победу в игре с Бразилией.
13 декабря. 22:00. Аргентина — Хорватия.
В 22:00 по московскому времени начнётся матч полуфинала ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
14 декабря. 22:00. Франция — Марокко.
В 22:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в матче Франция — Марокко. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Чемпионате».
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