Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

Завершились матчи четвертьфинала чемпионата мира — 2022. Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию (1:0), а Франция добыла победу в игре со сборной Англии (2:1). Стало известно расписание матчей полуфинала ЧМ-2022. Ранее Аргентине удалось переиграть Нидерланды, а хорваты добыли победу в игре с Бразилией.

13 декабря. 22:00. Аргентина — Хорватия.

В 22:00 по московскому времени начнётся матч полуфинала ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

14 декабря. 22:00. Франция — Марокко.

В 22:00 по московскому времени будет дан стартовый свисток в матче Франция — Марокко. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на «Чемпионате».