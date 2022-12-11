Сборная Франции впервые с 1986 года вышла в полуфинал ЧМ на двух турнирах подряд

10 декабря завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал турнира в Катаре. Как сообщает статистический портал Opta Sports, «трёхцветные» впервые с 1986 года вышли в 1/2 финала двух мировых первенств подряд.

Ранее Франция делала это в 1982 и 1986 годах. В первом турнире команда уступила ФРГ по пенальти (4:5), а в матче за третье место проиграла Польше — 2:3. В 1986 году Франция вновь проиграла ФРГ (0:2), но в матче за бронзу оказалась сильнее Бельгии в дополнительное время (4:2).

В 2018 году французы в полуфинале выиграли у Бельгии (1:0) и стали чемпионами мира, в решающем матче взяв верх над Хорватией (4:2). В 2022 году Франция в полуфинале сыграет со сборной Марокко.