Жиру — о победе Франции над Англией: знал, что у меня будет возможность забить гол

Надающий сборной Франции Оливье Жиру, забивший победный мяч в ворота Англии в 1/4 финала чемпионата мира, поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира.

«Это захватывающе. Мы очень хорошо отработали в обороне, это немного напоминает мне матч с Бельгией в 2018 году. Но здесь в наши ворота был назначен пенальти, но всё равно мы были очень опасны в атаках. Я знал, что у меня будет возможность забить гол. Гризманн здорово подал мне мяч. Это замечательно для команды. Этот матч был очень важным, мы знали потенциал Англии. У нас была очень солидная игра, с большой самоотдачей. Мы старались быть опасными в контратаках. Мы готовились к этому ментально. Я очень горжусь нашей командой, я надеюсь, что мы пройдём как можно дальше», — цитирует Жиру издание L'Equipe.

Матч между Англией и Францией завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. В полуфинале французская команда сыграет со сборной Марокко.