Гризманн стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции, обогнав Анри и Зидана

10 декабря завершился четвертьфинальный матч между сборными Франции и Англии. По ходу встречи футболист «трёхцветных» Антуан Гризманн отдал два голевых паса и стал лучшим ассистентом в истории своей национальной команды, доведя общее количество результативных передач до 28.
Благодаря своему достижению Гризманн сумел обогнать таких легендарных французских футболистов, как Тьерри Анри и Зинедин Зидан, — у обоих по 26 передач. Ранее Антуан отдал голевую передачу на турнире в Катаре в победном матче с Данией (2:1).
В игре с Англией Гризманн отдал свой первый голевой пас на 17-й минуте, когда Орельен Тчуамени забил гол с 25 метров. Вторая результативная передача была отдана на 78-й минуте, когда Гризманн с фланга сделал заброс на Оливье Жиру, который головой переправил мяч в ворота.
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