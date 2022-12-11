Гари Линекер: время сборной Англии ещё придёт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Франции. Игра завершилась со счётом 1:2.



«Снова душераздирающе, но не стыдно проиграть отличной французской команде, и я поздравляю их. Между двумя сторонами было так мало возможностей для выбора. Этот прекрасная молодая сборная Англии выложилась на все сто и будет становиться только

лучше. Их время ещё придёт», – написал Линекер в социальной сети.



Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».