Гари Линекер: время сборной Англии ещё придёт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Франции. Игра завершилась со счётом 1:2.
«Снова душераздирающе, но не стыдно проиграть отличной французской команде, и я поздравляю их. Между двумя сторонами было так мало возможностей для выбора. Этот прекрасная молодая сборная Англии выложилась на все сто и будет становиться только
лучше. Их время ещё придёт», – написал Линекер в социальной сети.
Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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