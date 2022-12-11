Оливье Жиру – лучший игрок матча Англия – Франция

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру был признан лучшим игроком матча между Англией и Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре по версии ФИФА.
За форварда проголосовало наибольшее количество пользователей сайта ФИФА.
Французы сумели забить быстрый гол: на 17-й минуте после паса Антуана Гризманна полузащитник Орельен Тчуамени решился на мощный удар низом с 25 метров — 1:0. Через восемь минут судьи не назначили пенальти за фол на Гарри Кейне после просмотра повторов.
Команда «трёх львов» сумела сравнять счёт только на 54-й минуте с 11-метровой отметки (пенальти был назначен за фол на Букайо Саке) – отличился Гарри Кейн. На 78-й минуте «трёхцветные» снова вышли вперёд – на этот раз гол забил Оливье Жиру, точный пас ему отдал Антуан Гризманн. На 84-й минуте Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти, пробив сильно выше ворот Уго Льориса. В оставшееся время англичане счёт сравнять не смогли, и после финального свистка победу праздновала французская сборная — 2:1.
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