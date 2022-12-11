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Президент Франции Эмманюэль Макрон – о сборной на ЧМ: мы вместе доведём дело до конца

Президент Франции Эмманюэль Макрон – о сборной на ЧМ: мы вместе доведём дело до конца
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Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о победе национальной команды над сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Браво, синие! Вся страна с вами: мы вместе доведём дело до конца. Марокканцы, мы приветствуем вашу историческую победу. До встречи в полуфинале!

«Три льва» в очередной раз доказали, что являются достойными противниками. Вперёд, синие!» – написал Макрон в социальной сети.

Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.

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