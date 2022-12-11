Премьер-министр Великобритании Сунак: Кейн и команда сделали всё возможное

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о поражении сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре от сборной Франции. Игра завершилась со счётом 1:2.



«Кейн и его команда сделали всё возможное, но этооо не хвтаило. Сегодня они могут высоко держать головы. Удачи Франции в следующем раунде», – написал Сунак в социальной сети.



Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.