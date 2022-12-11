Премьер-министр Великобритании Сунак: Кейн и команда сделали всё возможное
Поделиться
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о поражении сборной Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре от сборной Франции. Игра завершилась со счётом 1:2.
«Кейн и его команда сделали всё возможное, но этооо не хвтаило. Сегодня они могут высоко держать головы. Удачи Франции в следующем раунде», – написал Сунак в социальной сети.
Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
02:48
-
02:41
-
02:28
-
02:08
-
01:59
-
01:46
-
01:35
-
01:19
-
01:09
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:37
-
00:34
-
00:29
-
00:22
-
00:22
-
00:09
-
00:03
-
00:01
-
00:01
- 10 декабря 2022
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
22:51
-
22:49
Партнерский контент