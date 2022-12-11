Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» поддержал сборную Португалии после вылета с ЧМ-2022

Венгерский инженер-электрик и модель Андраш Арато, более известный как "дед Гарольд" или "Гарольд, скрывающий боль", отреагировал на вылет сборной Португалии с чемпионата мира 2022 года.



«Жизнь продолжается, Португалия!», — написал Андраш Арато в своих социальных сетях, прикрепив фотографию с португальским флагом.

Фото: Из личного архива Андраша Арато

Напомним, сборная Португалии уступила сборной Марокко с минимальным счётом. Марокканцы вышли в полуфинал турнира. Марокко впервые в своей истории вышло в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы в полуфинале турнира сыграют со сборной Франции, обыгравшей национальную команду Англии на стадии четвертьфинала.



В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч состоится 18 декабря.