Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» поддержал сборную Португалии после вылета с ЧМ-2022

Венгерский инженер-электрик и модель Андраш Арато, более известный как "дед Гарольд" или "Гарольд, скрывающий боль", отреагировал на вылет сборной Португалии с чемпионата мира 2022 года.
«Жизнь продолжается, Португалия!», — написал Андраш Арато в своих социальных сетях, прикрепив фотографию с португальским флагом.
Фото: Из личного архива Андраша Арато
Напомним, сборная Португалии уступила сборной Марокко с минимальным счётом. Марокканцы вышли в полуфинал турнира. Марокко впервые в своей истории вышло в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы в полуфинале турнира сыграют со сборной Франции, обыгравшей национальную команду Англии на стадии четвертьфинала.
В другом полуфинальном матче встретятся Хорватия и Аргентина. Финальный матч состоится 18 декабря.
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