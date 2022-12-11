Стрепетов: у Модрича вторая или третья молодость уже

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о выходе сборной Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Хорваты обыграли сборную Бразилии в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти.



«Хорватия с одной победой в пяти матчах выходит в полуфинал – один раз обыграли Канаду, потом сыграли две ничьи, плюс две серии одиннадцатиметровых уже в плей-офф. Это дисциплинированная и организованная команда, и к сборной Бразилии она очень хорошо подготовилась. Кроме того, у сборной Хорватии есть лидеры, сплочённый, мощный стержень. Я был восхищён игрой Модрича, он был просто лучшим на поле. Такое ощущение, что у его вторая, или даже уже третья молодость. И капитан, и лидер, и мозг команды, и мотор. Ну и вратарь… Пишут, что Бразилия создала много моментов. Да не было такого. Если они хотят побеждать, они должны атаковать сильно, мощно, разрывать впереди любую оборону не только за счёт одного Неймара. Хорватия аккуратно оборонялась и выполнила задачу тренера – отстоять и поймать контратаку. У них ведь и до пропущенного мяча был один хороший момент», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».