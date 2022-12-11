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Сутормин не считает, что «Зенит» уже можно называть чемпионом

Сутормин не считает, что «Зенит» уже можно называть чемпионом
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не считает, что в настоящий момент можно называть санкт-петербургский клуб чемионом страны.

«Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом? Я считаю, что нет. Понятно, что мы хотим стать чемпионами России и сделаем все для того, чтобы вновь завоевать титул, но произойти может что угодно. Интрига в РПЛ сохранена. Математические шансы у конкурентов есть, поэтому и интрига, безусловно, присутствует», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Петербургский футбольный клуб «Зенит» перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. «Зенит» по итогам 17 туров набрал 42 очка. «Спартак» занимает второе место, в активе красно-белых 36 набранных очков.

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