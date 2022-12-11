Игорь Колыванов: марокканцы не просто так дошли до четвертьфинала

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о победе сборной Марокко над Португалией в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Марокканцы не просто так дошли до четвертьфинала. Команда очень хорошо играет в обороне, достаточно организованно. Если взять первый тайм, португальцы вообще ничего не создали. Были в начале передачи с флангов, какие-то движения, но всё не то. Если взять матч Португалия – Швейцария, то это одна команда, а сегодня португальцы не проявили свои лучшие качества. Марокканцы сыграли внимательно и организованно во всех линиях.



Не стану говорить, что они заслуженно победили, всё-таки была ошибка вратаря. Конечно, вратарь ошибся, но у португальцев было предостаточно времени исправить эту ошибку. Они всё равно ничего не показали и не сделали, чтобы сравнять счёт. Давно я у португальцев не видел такой грустной игры. Они не знали, что делать, куда бежать. Плана Б не было.



Скорее всего, португальцы недооценили соперника. Они посчитали, что способны обыграть Марокко в любом состоянии. У Португалии хороший подбор футболистов, но индивидуально сегодня всё сыграли плохо, ни одной разумной комбинации. Даже все стандарты были безрезультатными. Не думаю, что дело в том, что не хватило времени, чтобы команда сыгралась. Они этим составом плюс-минус отыграли Лигу Наций, чемпионат Европы. Была недооценка соперника. Думали, что пройдут Марокко», – приводит слова Колыванова Metaratings.