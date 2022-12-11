Саутгейт: «Конечно, Кейн очень, очень расстроен»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о неудаче главной ударной силы своей команды Гарри Кейне после четвертьфинального матча ЧМ-2022, в котором «три льва» уступили французам (1:2).

«Конечно, Гарри очень, очень расстроен. Но ему не надо корить себя, каждый делает все, что может. Мы добрались до четвертьфинала благодаря его игре, его лидерским качествам», — цитирует Саутгейта BBC Sport.

Напомним, что в прошедшей встрече 29-летний форвард не сумел реализовать второй пенальти, пробив намного выше ворот голкипера «трёхцветных» Уго Льориса. При этом по ходу игры нападающий «трёх львов» всё же сумел реализовать 11-метровый удар и сравнялся в списке лучших бомбардиров национальной команды с Уэйном Руни – теперь у обоих футболистов по 53 гола.

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