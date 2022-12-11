Англия проиграла 7 матчей в 1/4 финала ЧМ, что стало худшим результатом в истории футбола

Вчера, 10 декабря, состоялся заключительный четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в котором играли сборные Англии и Франции. Команды встретились на арене «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра завершилось победой «трёхцветных» со счётом 2:1.
Для «трёх львов» это уже седьмой вылет на данной стадии мирового первенства. Этот показатель является худшим в истории футбола. Статистику приводит Opta Joe в своём «твиттере».
Ранее сборная Англии покидала мундиаль на стадии четвертьфинала в 1954, 1970, 1986, 1986, 2002 и 2006 годах.
Напомним, команда Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего мирового первенства, которое прошло в России в 2018 году. Финальный матч турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии. Видеоролик:
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