Саутгейт высказался о поражении от Франции и прокомментировал будущее в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Франции в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022 (1:2) и высказался о своём будущем в стане «трёх львов».
«Считаю, что наше выступление заслуживало лучшего результата, но в итоге всё решают голы. Думаю, футболисты отдали всё, что у них было. Они очень хорошо сыграли против топ-команды.
По моему мнению, мы играли в Катаре на победу в турнире и верили, что сможем этого достичь. Думаю, Англия показала свой футбол против действующих чемпионов. Мы имеем достаточно хороший коллектив, чтобы это сделать.
Моё будущее? После каждого турнира мы садились, анализировали его и размышляли. Необходимо немного времени, чтобы все точно приняли правильное решение», — сказал Саутгейт в интервью ITV.
Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии. Видеоролик:
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