Майка Ричардс: у меня было 10 микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией (1:2).
«Франция всё время была в игре. Если бы Англия забила второй гол, французы могли бы забить третий. У меня было около 10 микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча и получал пространство. Он очень много создаёт для команды.
Выступление Гризманна сегодня было одним из лучших, которые я видел на этом чемпионате мира», — приводит слова Ричардса BBC.
Напомним, во вчерашнем матче за французскую сборную отличились Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. Единственный мяч англичан на свой счёт записал Гарри Кейн, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
В полуфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко. Во второй игре Аргентина встретится с Хорватией.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
- 11 декабря 2022
-
07:37
-
07:12
-
07:00
-
06:54
-
06:40
-
06:38
-
06:21
-
06:00
-
05:33
-
05:32
-
05:26
-
05:23
-
04:59
-
04:49
-
04:46
-
04:44
-
04:18
-
03:46
-
02:48
-
02:41
-
02:28
-
02:08
-
01:59
-
01:46
-
01:35
-
01:19
-
01:09
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:37
-
00:34
-
00:29
-
00:22
-
00:22