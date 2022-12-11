Майка Ричардс: у меня было 10 микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией (1:2).

«Франция всё время была в игре. Если бы Англия забила второй гол, французы могли бы забить третий. У меня было около 10 микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча и получал пространство. Он очень много создаёт для команды.



Выступление Гризманна сегодня было одним из лучших, которые я видел на этом чемпионате мира», — приводит слова Ричардса BBC.

Напомним, во вчерашнем матче за французскую сборную отличились Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. Единственный мяч англичан на свой счёт записал Гарри Кейн, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

В полуфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко. Во второй игре Аргентина встретится с Хорватией.

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