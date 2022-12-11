Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался после четвертьфинальной встречи чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором «три льва» уступили команде Франции со счётом 1:2.
Напомним, что на 84-й минуте поединка англичане заработали пенальти за фол на Мэйсоне Маунте. 11-метровый был назначен только после длительной проверки с помощью системы VAR. К точке подошёл Кейн, однако пробил гораздо выше ворот и не сумел сравнять счёт.
«Чемпионат мира проходит раз в четыре года, следующей возможности придётся ждать долго. Я горжусь ребятами, мы провели отличный мундиаль.
Я беру на себя ответственность. У нас талантливые футболисты, чемпионат Европы состоится через полтора года. Это тяжело не только для меня, но и для всех остальных. Однако таков футбол, спорт, необходимо двигаться вперед», — сказал форвард в интервью ITV.
В полуфинале катарского мундиаля французы сыграют со сборной Марокко. ЧМ-2022 завершится 18 декабря.
Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии. Видеоролик:
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