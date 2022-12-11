«Тоттенхэм» — Кейну: подними голову, мы гордимся тобой

Английский «Тоттенхэм Хотспур» поддержал нападающего Гарри Кейна после вылета сборной Англии с чемпионата мира в Катаре. В матче с Францией Кейн не реализовал пенальти в концовке встречи.

«Подними голову, Гарри. Мы гордимся тобой», — написано в «твиттере» лондонского клуба.

Напомним, сборная Англии уступила Франции со счётом 1:2 в четвертьфинальном матче, который состоялся вчера. Гарри Кейн записал на свой счёт забитый гол, реализовав одиннадцатиметровый удар. В концовке встречи англичане получили право ещё на один пенальти. Кейн снова подошёл к «точке», однако на этот раз ударил выше ворот. К тому моменту французы вели со счётом 2:1.

В полуфинальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря, начало – в 22:00 мск.

Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии