Лаутаро Мартинес: я играю на обезболивающих, которые мне колют в колено

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что приехал на ЧМ-2022 в Катаре с повреждением.

«Мне жаль, ведь я играю на обезболивающих, которые мне колют в колено. Главный тренер и партнёры по команде всегда поддерживали меня. Я общался с Симоне Индзаги и директорами «Интера», благодарен, что и они оказали поддержку.



Очевидно, что матч против Хорватии не будет лёгким. У них много качественных и опытных футболистов. Нужно уважать действующего финалиста ЧМ.



Вылет Бразилии – удар для всего американского футбола. Однако нам нужно думать о себе, хорошо, что мы дошли до этой стадии», — приводит слова Мартинеса Sportitalia.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи в 22:00 мск.

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