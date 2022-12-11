Лаутаро Мартинес: я играю на обезболивающих, которые мне колют в колено

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что приехал на ЧМ-2022 в Катаре с повреждением.
«Мне жаль, ведь я играю на обезболивающих, которые мне колют в колено. Главный тренер и партнёры по команде всегда поддерживали меня. Я общался с Симоне Индзаги и директорами «Интера», благодарен, что и они оказали поддержку.
Очевидно, что матч против Хорватии не будет лёгким. У них много качественных и опытных футболистов. Нужно уважать действующего финалиста ЧМ.
Вылет Бразилии – удар для всего американского футбола. Однако нам нужно думать о себе, хорошо, что мы дошли до этой стадии», — приводит слова Мартинеса Sportitalia.
Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи в 22:00 мск.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
- 11 декабря 2022
-
07:37
-
07:12
-
07:00
-
06:54
-
06:40
-
06:38
-
06:21
-
06:00
-
05:33
-
05:32
-
05:26
-
05:23
-
04:59
-
04:49
-
04:46
-
04:44
-
04:18
-
03:46
-
02:48
-
02:41
-
02:28
-
02:08
-
01:59
-
01:46
-
01:35
-
01:19
-
01:09
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:37
-
00:34
-
00:29
-
00:22
-
00:22