Франция прошла Англию в 1/4 финала ЧМ, Криштиану Роналду плакал. Главное к утру

Сборная Франции переиграла команду Англии в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после вылета команды с чемпионата мира в Катаре, мужская сборная Норвегии по биатлону стала лучшей на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».