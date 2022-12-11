Франция прошла Англию в 1/4 финала ЧМ, Криштиану Роналду плакал. Главное к утру
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Сборная Франции переиграла команду Англии в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после вылета команды с чемпионата мира в Катаре, мужская сборная Норвегии по биатлону стала лучшей на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
- Криштиану Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.
- Норвежские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира.
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
- Маи Михара выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании.
- ФИФА открыла дело против Аргентины после матча с Нидерландами.
- Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне.
- Карим Халили выиграл гонку преследования на 3-м этапе Кубка России.
- Арбитр матча Нидерланды — Аргентина Лаос отреагировал на критику Месси.
- Вратарь Аргентины Мартинес нецензурно оскорбил футболистов Нидерландов после пенальти.
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