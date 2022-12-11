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Франция прошла Англию в 1/4 финала ЧМ, Криштиану Роналду плакал. Главное к утру

Франция прошла Англию в 1/4 финала ЧМ, Криштиану Роналду плакал. Главное к утру
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Сборная Франции переиграла команду Англии в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после вылета команды с чемпионата мира в Катаре, мужская сборная Норвегии по биатлону стала лучшей на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
  2. Криштиану Роналду расплакался после поражения Португалии от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.
  3. Норвежские биатлонисты со штрафным кругом выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира.
  4. Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира.
  5. Маи Михара выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании.
  6. ФИФА открыла дело против Аргентины после матча с Нидерландами.
  7. Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне.
  8. Карим Халили выиграл гонку преследования на 3-м этапе Кубка России.
  9. Арбитр матча Нидерланды — Аргентина Лаос отреагировал на критику Месси.
  10. Вратарь Аргентины Мартинес нецензурно оскорбил футболистов Нидерландов после пенальти.
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