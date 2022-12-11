Люк Шоу может перейти в «Барселону»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Люк Шоу может продолжить карьеру в испанской Примере, информирует Sport.

Как утверждает источник, в 27-летнем игроке заинтересована «Барселона». Каталонский клуб может попробовать подписать англичанина ближайшим летом.

Шоу стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. За манкунианцев защитник забил три гола и отдал 24 результативные передачи в 218 матчах. В нынешнем сезоне Люк принял участие в 15 встречах во всех соревнованиях и отметился двумя ассистами.



В марте 2014 года Шоу дебютировал за сборную Англии и с тех пор поучаствовал в 28 играх в футболке национальной команды, трижды забив и отдав девять голевых передач.

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