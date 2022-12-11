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Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за вылет Португалии в 1/4 финала ЧМ

Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за вылет Португалии в 1/4 финала ЧМ
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за выступление португальской команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Это был матч чемпионата мира, в котором мы играли против очень сильной команды. Поздравляю Марокко. Но нам очень грустно. Мы чувствовали и верили, что действительно можем пройти дальше, но не смогли.

Мы упустили шансы на золото? Да, без сомнения. Мы чувствуем разочарование в связи с упущением такой прекрасной возможности войти в историю и сделать что-то уникальное для нашей страны. Меня и всю команду переполняют чувства грусти и разочарования, могу принести свои извинения всем португальцам», — приводит слова Бернарду Силвы Record.

Сборная Португалии потерпела поражение от команды Марокко в четвертьфинале чемпионата мира (0:1) и вылетела с турнира.

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