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Болельщик пытался облить Криштиану Роналду водой

Болельщик пытался облить Криштиану Роналду водой
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Инцидент с участием болельщика произошёл перед началом матча Марокко — Португалия. Фанат попытался облить водой нападающего португальской команды Криштиану Роналду.

Инцидент произошёл, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры. Один из болельщиков наклонился с трибуны и плеснул в Роналду водой из бутылки. Болельщика тут же попытались остановить другие фанаты. Затем подошла охрана, которая вывела мужчину со стадиона. Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале Марокко сыграет со сборной Франции.

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