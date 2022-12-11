Роналду не полетит со сборной Португалии в Лиссабон. Он останется в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и ещё девять футболистов национальной команды не полетят в Лиссабон после выбывания с чемпионата мира 2022 года в Катаре и останутся в стране-хозяйке мундиаля. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.
Помимо Криштиану Роналду, разрешения на то, чтобы остаться со своими семьями в Катаре, получили Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Дало.
Нуну Мендеш и Данилу Перейра уже покинули расположение команды в Катаре из-за травм и проходят лечение во Франции. Остальные футболисты португальской сборной прилетят в Лиссабон сегодня, 11 декабря.
Сборная Португалии потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Марокко (0:1).
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре
- 11 декабря 2022
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