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Роналду не полетит со сборной Португалии в Лиссабон. Он останется в Катаре

Роналду не полетит со сборной Португалии в Лиссабон. Он останется в Катаре
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и ещё девять футболистов национальной команды не полетят в Лиссабон после выбывания с чемпионата мира 2022 года в Катаре и останутся в стране-хозяйке мундиаля. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Помимо Криштиану Роналду, разрешения на то, чтобы остаться со своими семьями в Катаре, получили Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Матеус Нунес, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Диогу Дало.

Нуну Мендеш и Данилу Перейра уже покинули расположение команды в Катаре из-за травм и проходят лечение во Франции. Остальные футболисты португальской сборной прилетят в Лиссабон сегодня, 11 декабря.

Сборная Португалии потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Марокко (0:1).

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