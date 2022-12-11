Татьяна Тарасова: в России нет футбола! У нас популярнее хоккей и фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что не следит за чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре, и заявила, что футбол уступает по популярности фигурному катанию и хоккею в России.

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?



В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Финал турнира состоится 18 декабря. Сборная России не принимает участия на мировом первенстве из-за отстранения от официальных международных матчей решением ФИФА и УЕФА, которое не позволило российской национальной команде сыграть в стыках за право игры на мундиале.

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