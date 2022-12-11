«Бавария» может рассмотреть подписание Ливаковича после травмы Нойера

Голкипер сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации итальянского журналиста, «Бавария» работает над тем, чтобы подписать нового вратаря после того, как 36-летний капитан мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму ноги, из-за которой выбыл до конца текущего сезона.

«Бавария» рассматривает два основных варианта: возвращение из аренды в «Монако» Александра Нюбеля и подписание Доминика Ливаковича. Аренда немецкого вратаря в «Монако» рассчитана до лета 2023 года.

27-летний Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 35 голов, четыре раза сыграв «на ноль». На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провёл пять матчей, в которых пропустил три гола, дважды оставляя свои ворота «сухими». Сборная Хорватии с Ливаковичем выиграла две серии пенальти в плей-офф мундиаля.

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