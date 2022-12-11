«Бавария» может рассмотреть подписание Ливаковича после травмы Нойера

Голкипер сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации итальянского журналиста, «Бавария» работает над тем, чтобы подписать нового вратаря после того, как 36-летний капитан мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму ноги, из-за которой выбыл до конца текущего сезона.
«Бавария» рассматривает два основных варианта: возвращение из аренды в «Монако» Александра Нюбеля и подписание Доминика Ливаковича. Аренда немецкого вратаря в «Монако» рассчитана до лета 2023 года.
27-летний Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/2023, в которых пропустил 35 голов, четыре раза сыграв «на ноль». На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провёл пять матчей, в которых пропустил три гола, дважды оставляя свои ворота «сухими». Сборная Хорватии с Ливаковичем выиграла две серии пенальти в плей-офф мундиаля.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 11 декабря 2022
-
10:47
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:05
-
09:51
-
09:49
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:16
-
07:37
-
07:12
-
07:00
-
06:54
-
06:40
-
06:38
-
06:21
-
06:00
-
05:33
-
05:32
-
05:26
-
05:23
-
04:59
-
04:49
-
04:46