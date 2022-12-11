Льорис: уважаю Кейна. Печально видеть его в таком подавленном состоянии

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с Англией (2:1).
«Это была отличная битва против прекрасной английской команды, которая поставила нас в затруднительное положение. В очередной раз через терпение и боль французская сборная смогла поднять планку и доказать, что морально готова ко всему. Вот что важно — для нас всё возможно. Это отличный вечер, и мы должны насладиться этим успехом. А затем приступить к подготовке к трудному матчу с Марокко. Мы в самой гуще конкурентной борьбы, нельзя делать шаг назад.
В игре с Англией нельзя было ничего упускать из виду. При счёте 2:1 Гарри Кейн, к счастью, не реализовал пенальти. Это хорошо для Франции, но мне всегда неприятно видеть, как мой товарищ по команде так подавлен после матча. Нужно уметь радоваться победам, но важно уважать соперника. Я уважаю Гарри, и мне печально видеть его в таком состоянии. Но это футбол, мы продолжаем движение вперёд», — приводит слова Льориса RMC Sport.
- 11 декабря 2022
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