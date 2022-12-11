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Тренер Марокко Реграги: я всегда верил в Эн-Несири. Горжусь им

Тренер Марокко Реграги: я всегда верил в Эн-Несири. Горжусь им
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги похвалил нападающего своей команды Юссефа Эн-Несири. Игрок забил единственный гол в матче 1/4 финала ЧМ со сборной Португалии и принёс марокканцам историческую победу.

«Я всегда верил в Юссефа [Эн-Несири]. Даже марокканские журналисты критиковали меня, когда я защищал его, но он здесь. Я принимал критику и говорил ему, что он лучший игрок. Он лучший бомбардир в истории Марокко на чемпионатах мира.

У тренеров есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в него из-за его энергии на поле, благодаря которой он играет за «Севилью». Он, как [Оливье] Жиру во Франции, очень много работает для команды. Нападающие такого типа часто подвергаются критике. Он из Марокко, он тренировался в Марокко, и он важный игрок. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы», — приводит слова тренера пресс-служба ФИФА.

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