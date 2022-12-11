Марокканские болельщики устроили массовые беспорядки во Франции. Полиция применила газ

Вчера, 10 декабря, после неожиданной победы сборной Марокко над Португалией в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:0) во Франции начались массовые беспорядки, спровоцированные марокканскими болельщиками, празднующими триумф.
Французская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона марокканцев и другие специальные средства. Кроме того, на кадрах видео заметно, как представители силовых ведомств избивают болельщиков дубинками и защищаются от них полицейскими щитами. Марокканцы бросали в полицейских различные предметы.
Обыграв Португалию, сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, став первой африканской национальной командой, которая доходила до подобной стадии турнира. За право выхода в финал турнира в Катаре марокканская команда сыграет с Францией.
- 11 декабря 2022
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